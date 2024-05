Avesh Khan RR IPL 2024: खाओ, सोओ, गेंदबाजी करो और दोहराओ..., आवेश खान ने सफलता के मंत्र को सरल बनाया और विराट कोहली को आईपीएल से किया बाहर...

Avesh Khan RR IPL 2024: आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत के दौरान तीन विकेट चटकाने वाले आवेश ने कहा, ‘‘मैंने अपने क्रिकेट को सरल बना दिया है - मुझे (अच्छी तरह से) सोना है, मुझे (अच्छी तरह से) खाना है और मुझे (अच्छी तरह से) गेंदबाजी करनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है।’’

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2024 05:50 AM