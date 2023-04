भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे किच्चा सुदीप, अभिनेता को मिला धमकी भरा पत्र, मामला दर्ज

Highlights किच्छा सुदीप के मैनेजर जैक मंजू को एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला। इस पत्र में अभिनेता के निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

बेंगलुरु: कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के कर्नाटक विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस बीच उनके मैनेजर को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि किच्छा सुदीप के मैनेजर जैक मंजू को एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला, जिसमें अभिनेता के निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी दी गई थी।

पुत्तनहल्ली पुलिस ने अभिनेता के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504, 506 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) को सौंपने पर भी विचार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

Yes, I have received a threat letter and I know who sent it to me. I know it is from someone in the film industry. I will give a befitting reply to them. I will work in favour of those who stand by my side in my tough times: Kannada actor Kichcha Sudeep pic.twitter.com/yjX8mZGkKW