'मेरे दादाजी को बदनाम मत करो', राहुल गांधी का समर्थन करने पर फिल्ममेकर समेत कइयों ने घेरा तो अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने दिया जवाब

Highlights संसद सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने पर ट्रोल हुए भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना। रो खन्ना ने कहा था कि उन्हें (राहुल) संसद से निकाला जाना भारत के मूल्यों से विश्वासघात है।

Rahul Gandhi's suspension: राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस नेता के समर्थन में ट्वीट करने को लेकर भारतीय-अमेरिकी राजनेता रो खन्ना को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तो उनके दादा का जिक्र करते हुए कहा कि हमेशा फासीवादी फैसलों के लिए खड़े रहे?

अब रो खन्ना ने इसपर प्रतिक्रिया दी है। रो खन्ना ने कहा- "लोगों को मेरे दादाजी को बदनाम करते देखना दुखद है, जिन्होंने लाला लाजपत राय के लिए काम किया, सन 1931-32 और 1942-45 में जेल में रहे और आपातकाल के विरोध में संसद छोड़ने के बाद इंदिरा गांधी को दो पत्र लिखे थे। मुझ पर हमला कीजिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला मत कीजिए। तथ्य मायने रखते हैं।"

It’s sad to see people maligning my grandfather who worked for Lala Lajpat Rai, was jailed in 31-32 and 41-45, and wrote two letters to Indira Gandhi opposing the emergency, leaving parliament right after. Attack me. Don’t attack India’s freedom fighters. And facts matter. https://t.co/mPnFS0Dftu