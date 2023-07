दिल्ली में भारी बारिश के चलते 11 जुलाई को भी सभी एमसीडी स्कूल रहेंगे बंद, इन राज्यों ने भी की छुट्टियां

Highlights पंजाब सरकार ने 13 जनवरी तक सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है भारी बारिश और जलभराव के कारण हरियाणा के फरीदाबाद में भी सोमवार को स्कूल बंद रहे। वहीं केरल के चुनिंदा जिलों ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में मानसून भारी बारिश के रूप में तांडव मचा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर भारत की व्यास और यमुना समेत अन्य नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है।

इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 जुलाई, मंगलवार को एमसीडी के सभी स्कूल छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। एमसीडी की तरफ से ये आदेश सोमवार को जारी किया गया है। स्कूलों को बंद करने के निर्णय का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के मद्देनजर छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है।

भारी बारिश के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी स्कूल सोमवार को बंद कर दिए गए। सप्ताहांत में, शनिवार और रविवार के बीच, दिल्ली में 261 मिमी की भारी बारिश हुई, जिससे क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए।

