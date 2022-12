शीतकालीन अवकाश: 1 से 15 जनवरी तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल रहेंगे बंद

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के तहत सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रहेंगे। जबकि नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक 'उपचारात्मक कक्षाएं' आयोजित की जाएंगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बाबत एक सर्कुलर जारी किया है।

All government schools under the Directorate of Education will remain closed during winter vacation from 1st January to 15th January 2023. 'Remedial classes' will be held for classes IX to XII from 2nd January to 14th January 2023: Delhi govt pic.twitter.com/9StwLsZtQH