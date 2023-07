Highlights अखिलेश यादव आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने टमाटर बांटकर जश्न मनाया।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खासे उत्साहित हैं। जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई है। वहीं, वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने टमाटर बांटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज 1 जुलाई को 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं बसपा सुप्रिमो मायावती ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी।

उधर, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने खास अंदाज में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में पार्टी प्रमुख का जन्मदिन मनाते हुए कहा, “आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जिसे हम हमेशा मनाते हैं। हालांकि, इस बार हम देश में महंगाई को उजागर करने के लिए टमाटर बांटकर इसे मना रहे हैं।”

VIDEO | “It is Samajwadi Party president Akhilesh Yadav’s birthday today, which we always celebrate. However, this time, we are celebrating it by distributing tomatoes to highlight the inflation in the country,” say Samajwadi Party workers as they celebrate party chief’s birthday… pic.twitter.com/zJKrN4EaIn