शिंदे और फड़नवीस द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर अजित पवार का तंज, कहा- सपने में भी मत सोचिए कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे

शिंदे और फड़नवीस द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर अजित पवार का तंज, कहा- सपने में भी मत सोचिए कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 12, 2023 11:35 AM

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, यह शिवसेना बनाम सेना के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर है।

