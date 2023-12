तीन राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कही ये बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभ चुनाव में तीन राज्यों की जीत पर मन की बात कही और विरोधियों पर निशाना साधा। एक टेलीविजन समाचार क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश हों"।

हालाँकि, उन्होंने उनके कथित विभाजनकारी एजेंडे के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकती।

पीएम मोदी ने कहा, "साथ ही, लोगों की समझदारी इतनी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तैयार रहना होगा।"

वहीं, सोमवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से कहा कि वह विधानसभा चुनावों में हार पर अपनी निराशा संसद के अंदर न निकालें और "नकारात्मकता" को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, इससे उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है।

उन्होंने कहा, "देश ने नकारात्मकता को खारिज कर दिया है। हम हमेशा सत्र की शुरुआत में विपक्षी मित्रों के साथ बातचीत करते हैं, हम हमेशा सभी का सहयोग चाहते हैं। इस बार भी ऐसी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।"

May they be happy with their arrogance, lies, pessimism and ignorance. But..



⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ Beware of their divisive agenda. An old habit of 70 years can’t go away so easily. ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️



Also, such is the wisdom of the people that they have to be prepared for many more meltdowns… https://t.co/N3jc3eSgMB