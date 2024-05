IPL 2024 Points Table Purple-Orange Cap: पर्पल कैप पर बूम-बूम बुमराह का कब्जा, 20 विकेट लेकर पहले पायदान पर, टॉप-5 पर भारतीय खिलाड़ी, जानें ऑरेंज कैप का हाल

Highlights IPL 2024 Points Table Purple-Orange Cap: टीम 13 मैच में 4 जीत और 9 हार के साथ 8 अंक लेकर बेहाल है और आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है। IPL 2024 Points Table Purple-Orange Cap: मुंबई की टीम 5 बार की चैंपियन है। IPL 2024 Points Table Purple-Orange Cap: और टीम में कप्तानी बदलाव के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

IPL 2024 Points Table Purple-Orange Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में सबसे खराब सीजन मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का हो रहा है। टीम फिसड्डी साबित हुई और अंक तालिका में 9वें और 10 स्थान पर है। मुंबई की टीम 5 बार की चैंपियन है और टीम में कप्तानी बदलाव के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टीम 13 मैच में 4 जीत और 9 हार के साथ 8 अंक लेकर बेहाल है और आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है। पंजाब किंग्स की टीम कभी भी चैंपियन नहीं बनी और 12 मैच में 4 जीत और 8 हार के साथ 8 अंक लेकर सबसे नीचे है।

For his economical match-winning spell of 2-17, it's Varun Chakaravarthy who receives the Player of the Match award





Say hello to the first team to qualify for the #TATAIPL 2024 Playoffs



𝗞𝗼𝗹𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 get the much-awaited 'Q'





अंक तालिका लिस्ट (IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 18 (प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- सनराइजर्स हैदराबादः 14

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 12

5- दिल्ली कैपिटल्सः 12

6- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

7- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 10

8- गुजरात टाइटंसः 10

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)

2024 आईपीएल में ऑरेंज कैपः

1- विराट कोहलीः 634

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 541

3- ट्रैविस हेडः 533

4- साई सुदर्शनः 527

5- संजू सैमसनः 471

The decision to bowl Varun Chakaravarthy pays off for @KKRiders 😎



He gets the Mumbai Indians skipper 👏👏





2024 आईपीएल में पर्पल कैपः

1- जसप्रीत बुमराहः 20

2- हर्षल पटेलः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः हर्षित राणाः 16

5- अर्शदीप सिंहः 16।