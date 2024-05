KKR vs MI, IPL 2024: मुंबई को 18 रन से कूटा, प्लेऑफ में 18 अंक के साथ पहले पहुंचने वाली पहली टीम, 5 बार की चैंपियन टीम का बुरा हाल

Highlights KKR vs MI, IPL 2024: केकेआर के लिए यह सीज़न की नौवीं जीत थी, जिसने 12 मैचों में 18 अंक जुटाए। KKR vs MI, IPL 2024: सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की केकेआर स्पिन जोड़ी ने ब्रेक लगाया। KKR vs MI, IPL 2024: मुंबई इंडियंस की सलामी जोड़ी को आउट किया।

KKR vs MI, IPL 2024: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का बुरा हाल जारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में बारिश से बाधित आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस पर 18 रन की शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। केकेआर के लिए यह सीज़न की नौवीं जीत थी, जिसने 12 मैचों में 18 अंक जुटाए और स्टैंडिंग में शीर्ष पर बनी रही है और तीन सीज़न के ब्रेक के बाद प्लेऑफ़ में जगह पक्की की। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

मुंबई इंडियंस के पहले क्षेत्ररक्षण के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात विकेट पर 157 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। बारिश के कारण मैच एक घंटे 45 मिनट देरी से शुरू होने के कारण खेल को घटाकर 16 ओवर कर दिया गया था। जवाब में मुंबई इंडियंस अच्छी शुरुआत को मजबूत करने में विफल रही और आठ विकेट पर 139 रन पर ही बना सकी।

मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजों इशान किशन और रोहित शर्मा ने अच्छी साझेदारी की और केकेआर के तेज आक्रमण को ध्वस्त करते हुए पावरप्ले में 59 रन बनाए। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की केकेआर स्पिन जोड़ी ने ब्रेक लगाया और मुंबई इंडियंस की सलामी जोड़ी को आउट किया।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्पिनर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी की बदौलत शनिवार को यहां बारिश से बाधित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में तेज शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। मुंबई इंडियंस की अनुशासित गेंदबाजी के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने वेंकटेश अय्यर की 21 गेंद में 42 रन की पारी से सात विकेट पर 157 रन बनाये। प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 65 रन बना लिये थे।

लेकिन केकेआर के स्टार स्पिनर नारायण ने ईशान किशन (22 गेंद, 40 रन) द्वारा दिलायी गयी विस्फोटक शुरुआत पर लगाम कसी। चक्रवर्ती ने 17 रन देकर दो और रसेल 34 रन देकर दो विकेट हासिल किये। इससे केकेआर ने मुंबई इंडियंस की आधी टीम को 13वें ओवर के अंदर पवेलियन लौटा दिया और 16 ओवर तक आठ विकेट पर 139 रन ही बनाने दिये।

हर्षित राणा ने 34 रन देकर दो विकेट लिए जबकि नारायण ने 21 रन देकर किशन का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। इस तरह दो बार की विजेता केकेआर ने दो मैच रहते हुए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। टीम ने 18 अंक से 10 टीम की तालिका में शीर्ष पर अपना स्थान मजबूत किया। 2021 के बाद यह पहली बार है जब केकेआर ने प्लेऑफ में जगह बनाई है।

केकेआर अब शीर्ष दो में रहने की कोशिश करेगी। सोमवार को उसका सामना गुजरात टाइटन्स और 19 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मुंबई की यह 13 मैच में नौवीं हार है और टीम अपना अभियान 17 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से समाप्त करेगी। मुंबई इंडियंस ने बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज किशन के पांच चौके और दो छक्कों की मदद से आक्रामक शुरुआत की।

उन्होंने नारायण पर स्विच हिट से बाउंड्री भी लगायी। लेकिन अंत में नारायण ने उनका विकेट लेकर केकेआर को पहली सफलता दिलायी। चक्रवर्ती ने अगले ओवर में क्रीज पर रोहित शर्मा (19 रन) की पारी समाप्त की और मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या को आउट करके अपना चार ओवर का स्पैल पूरा किया।

‘इम्पैक्ट’ खिलाड़ी के तौर पर उतरे भारतीय कप्तान रोहित की खराब फॉर्म जारी रही और वह लय में नहीं दिखे। पांच ओवर तक मुंबई का स्कोर बिना विकेट गंवाये 59 रन था। लेकिन इसके बाद केकेआर के स्पिनरों ने मुंबई के विकेट चटकाने का सिलसिला शुरू किया। इससे पहले बारिश के कारण मैच एक घंटा 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ और इसे 16-16 ओवर का कर दिया गया जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेंकटेश अय्यर ने हैमस्ट्रिंग से जूझते हुए केकेआर को सत्र की सबसे खराब शुरुआत से उबारा।

बायें हाथ के बल्लेबाज की पारी का मुख्य आकर्षण उनका जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर जवाबी हमला करने का तरीका था जिन पर उन्होंने एक छक्का और दो चौके जड़े। ऊंगली की चोट के कारण 11 मैच नहीं खेलने वाले उप कप्तान नितीश राणा (23 गेंद में 33 रन) ने रन आउट होने से पहले अय्यर के साथ 24 गेंद में 37 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी बनायी।

लेकिन मुंबई ने लेग स्पिनर पीयूष चावला की मदद से वापसी की, जिन्होंने अपने तीन ओवरों में 38 रन देकर दो विकेट झटके। उन्होंने वेकेंटेश अय्यर और आंद्रे रसेल (14 गेंद, 24 रन, दो चौके, दो छक्के) के दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। रसेल आक्रामक मूड में दिख रहे थे जिससे केकेआर की टीम कुछ अतिरिक्त रन जुटाने से वंचित रह गयी।

बुमराह (चार ओवर में 39 रन पर दो विकेट) ने रिंकू सिंह (12 गेंद में 20 रन) पर आउट करके अपने शानदार स्पैल का अंत किया। शहर में लगातार बारिश के कारण तीन दिनों तक पिच कवर से ढकी रही। केकेआर ने सत्र की सबसे खराब शुरुआत की और अपने दोनों सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट (06) और सुनील नरेन (0) के विकेट सात गेंद के अंदर गंवा दिये।

सॉल्ट ने नुआन तुषारा पर पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया लेकिन पांचवीं गेंद पर आउट हो गये। ओवर की अंतिम गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने चौका जड़ा। सुनील नारायण (शून्य) खाता भी नहीं खोल सके और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। बुमराह की इनस्विंग यार्कर ने उनके ऑफ स्टंप उखाड़ दिये।

पांचवें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर (07) कम्बोज की गेंद पर बोल्ड हुए जिससे स्कोर तीन विकेट पर 40 रन हो गया। इस तरह पावरप्ले में केकेआर ने तीन विकेट गंवा दिये। वेंकटेश अय्यर ने स्क्वायर लेग से फेंके गये थ्रो से चोट लगने के बाद कुछ उपचार के बाद मुंबई के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पर आक्रमण कर एक छक्का और एक चौका लगाकर इस ओवर में 15 रन जुटाये। उनकी पारी ने सुनिश्चित किया कि केकेआर ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 45 रन बनाये। बारिश के कारण पावरप्ले पांच ओवर का कर दिया गया था। चावला ने पहली गेंद पर उनका विकेट लिया लेकिन फिर रसेल ने लय बरकरार रखी।