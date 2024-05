IPL 2024: RCB बनाम DC की बेंगलुरु में होगी भिड़ंत, इन चार सड़कों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवायजरी

आईपीएल 2024 में रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच होने वाले मैच से पहले बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस विभाग ने एक नई एडवाइजरी जारी की।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 12, 2024 08:59 AM