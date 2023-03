सागरदिघी विधानसभा चुनाव 2023: TMC पर हमलावर हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा- बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करती है पार्टी

Highlights कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि टीएमसी इससे पहले कई बार पुलिस की मदद से लोगों पर अत्याचार कर कांग्रेस को हरा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक बार धोखा दिया जा सकता है लेकिन हमेशा नहीं।

सागरदिघी विधानसभा चुनाव: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि टीएमसी इससे पहले कई बार पुलिस की मदद से लोगों पर अत्याचार कर कांग्रेस को हरा चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस हारने वाली नहीं है और आज यह साबित हो गया है कि कांग्रेस हराने वाली पार्टी है।

उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी ने मुसलमानों को धोखा दिया है और पूरे बंगाल के मुसलमानों को पता है कि टीएमसी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करती है। मुसलमानों को एक बार धोखा दिया जा सकता है लेकिन हमेशा नहीं। बता दें कि तृणमूल के तीन बार के विधायक एवं राज्य के मंत्री सुब्रत साहा के पिछले साल दिसंबर में निधन के बाद सागरदिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया।

West Bengal | TMC has betrayed Muslims and Muslims of entire Bengal know that TMC acts as an agent of BJP. Muslims can be cheated once but not always: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on the victory of Congress in Sagardighi by-election