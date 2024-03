ABVP Leading JNUSU Four Post: 'जेएनयू में मोदी लहर', चार सीट पर एबीवीपी के उम्मीदवार आगे

Highlights JNUSU: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी सीट पर एबीवीपी आगे JNUSU: जेएनयू छात्र संघ चुनाव जीतने के करीब एबीवीपी JNUSU: छात्रों ने दिखाया एबीवीपी पर भरोसा

ABVP Leading JNUSU Four Post: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतिहास बनाने की ओर बढ़ रही है। एबीवीपी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (JNUSU) चुनाव में सभी चार पदों पर आगे चल रही है। अगर एबीवीपी के उम्मीदवार जीतते हैं तो इतिहास में यह पहली बार होगा कि एबीवीपी जेएनयू का छात्रसंघ चुनाव जीते। छात्रसंघ चुनाव के लिए 22 मार्च को मतदान हुआ। 22 मार्च को करीब 73 फीसदी मतदान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 12 साल में छात्रसंघ चुनाव में यह सबसे ज्यादा मतदान था। बताते चले कि वोटी कि गिनती जारी है।

BIG BREAKING NEWS 🚨 RSS's ABVP is leading in all four posts of JNU Students Union Elections 🔥🔥



This will be the HISTORIC election in Indian History as JNU is India's LEFT bastion.



LEFT candidates are trailing by big margins on all 4 posts. ABVP has never won Student union… pic.twitter.com/EsCJb3bQMt