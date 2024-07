कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगेगी रोक! AAP सरकार लाएगी विनियमित करने का कानून, आतिशी का ऐलान

Coaching Centre In Delhi:दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानी में चल रहे कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। आप मंत्री आतिशी ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि अब तक 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और अपने बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं और लाइब्रेरी चलाने वाले 200 से अधिक संस्थानों को नोटिस दिया गया है। जिन कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए हैं उनमें दृष्टि आईएएस, वजीराम, श्रीराम आईएएस, संस्कृति अकादमी और आईएएस गुरुकुल शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, "यह इन संस्थानों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित कार्रवाई करने का समय है। महापौर के निर्देश के तहत एमसीडी, इन कोचिंग संस्थानों के सभी अवैध बेसमेंट को सील कर रही है।"

Delhi: Education Minister Atishi Marlena says, "...This is the moment to take action against these institutions, including criminal action. The MCD, under the mayor's direction, is sealing all illegal basements of these coaching institutions..." pic.twitter.com/GSKpQRMrl5

आतिशी ने कहा कि दीर्घकालिक समाधान के रूप में, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में सभी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग केंद्रों के लिए नियम बनाने के लिए कोचिंग केंद्रों के अधिकारियों और छात्रों की एक समिति का गठन करेगी।

आतिशी ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि कानून न केवल शिक्षकों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और योग्यता को निर्दिष्ट करेगा, बल्कि यह कोचिंग संस्थानों की फीस को भी नियंत्रित करेगा।

कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के बाद सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपडेट देते हुए आतिशी ने कहा कि नाले के रखरखाव, अतिक्रमण और किसी भी अवैध गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक जूनियर इंजीनियर को दिल्ली नगर निगम से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाले के उचित संचालन और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है।

मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया, "मैं देश और दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वह किसी भी रैंक का हो। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट छह दिनों में आ जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

#WATCH | Delhi Minister Atishi says, " Interim inquiry report has come and by MCD also a preliminary report has been submitted. 2 key things that came to light regarding the coaching centre incident, were, the drain which is the reason for the waterlogging in that area, it was… pic.twitter.com/BeLVW3d196