अधेड़ शख्स को बेंगलुरु में 1 किमी तक घसीटता रहा स्कूटर सवार, लोगों के विरोध के बाद रोकी गाड़ी, वीडियो आया सामने

Highlights स्कूटर सवार एक अधेड़ शख्स को करीब 1 किलो मीटर तक घसीटता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटर सवार गलत तरीके से घूसा था और फिर सूमो को टक्कर मार दी थी। सूमो ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो स्कूटर सवार उसे घसीट ले गया।

बेंगलुरु: यहां के मगदी रोड पर एक स्कूटर सवार एक अधेड़ शख्स को करीब 1 किलो मीटर तक घसीटता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूटर सवार द्वारा अधेड़ शख्स को रोड पर घसीटते हुए देखा जा सकता है। वह करीब 1 किमी तक शख्स को घसीटकर ले गया। वह अपना स्कूटर तब रोका जब लोगों ने उसे रोक और रोड ब्लॉक कर दिया।

TV9 कन्नड़ के मुताबिक, स्कूटर सवार ने टाटा सूमो को टक्कर मार दी जिसके बाद इसके ड्राइवर (अधेड़ शख्स) ने उतरकर नाराजगी जाहिर की। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटर सवार गलत तरीके से घूसा था और फिर सूमो को टक्कर मार दी थी।

#Horrible incident in #Bengaluru:



A scooterist rides on the wrong side, hits a car & tries to escape on Magadi Road. When car driver tries to stop him, the rogue rider drags him along.#Breaking@NammaBengaluroo@WFRising@BLRrocKS@namma_BTM@TOIBengaluru@NammaKarnataka_pic.twitter.com/CmpnXcieEV