8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानें पिछले आयोगों ने कितनी बढ़ाई थी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

8th Pay Commission Salary Hike: बजट 2025 से कुछ दिन पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। 8वें वेतन आयोग से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ेगा।

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2.57 से 2.86 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी का वेतन इस समय ₹18,000 है तो इसे बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।

