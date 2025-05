Jammu and Kashmir: पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने बरामद किए IED समेत अन्य सामान

Jammu and Kashmir: पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में सेना अलर्ट मोड में है। सोमवार को भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के सुरनकोट में एक संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और पांच तात्कालिक विस्फोटक उपकरण, रेडियो सेट, दूरबीन और कंबल बरामद किए।

22 अप्रैल 2025 को हुए हमले के बाद से इस नृशंस हमले के अपराधियों को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है, जो पर्यटकों पर गोलियां चलाने के बाद मैदान से भाग गए थे। यह बड़ी कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी द्वारा संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित करने के एक दिन बाद हुई, जिसमें पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) सहित कई सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने भाग लिया।

#JammuAndKashmir: Hideout busted in Hari Marote village in Surankot sector of #Poonch district with recovery of five IEDs. pic.twitter.com/GwJ6oyZygv