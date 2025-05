पाकिस्तानी साइबर समूहों ने फिर भारत को निशाना बनाया, कई रक्षा वेबसाइटें हैक

Highlights हैकर्स ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना ली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय रक्षा वेबसाइटों को निशाना बना रहे हैं। एनडीटीवी के अनुसार, साइबर हमलों से रक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी, जिसमें उनके लॉगिन क्रेडेंशियल भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी लीक हो सकती है।

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर एक हैंडल "पाकिस्तान साइबर फोर्स" ने दावा किया है कि हैकर्स ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना ली है। हैकर्स ने रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

रिपोर्ट के अनुसार, हैकिंग के प्रयास से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड की वेबसाइट को गहन ऑडिट के लिए ऑफ़लाइन कर दिया गया है।

#BREAKING: Pakistan’s major Cyber Attack provocation against India amid border tension and diplomatic standoff. Indian Govt’s Indian Military Engineering Service and official think-tank MP IDSA Manoher Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis hacked. Data breached. pic.twitter.com/5biCmpMLiz