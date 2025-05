Urvil Patel: कौन हैं उर्विल पटेल? CSK ने IPL के बाकी बचे मैचों के लिए सबसे तेज टी20 शतक लगाने वाले खिलाड़ी को साइन किया

Highlights वंश बेदी की जगह IPL के शेष सत्र के लिए उर्विल पटेल को टीम में शामिल किया बेदी को RCB के खिलाफ सीएसके के पिछले मैच में अपना आईपीएल डेब्यू करना था लेकिन आखिरी समय में चोटिल होने के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन में नहीं रखा गया

IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल 22 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी की जगह इंडियन प्रीमियर लीग के शेष सत्र के लिए उर्विल पटेल को टीम में शामिल किया है। बेदी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सीएसके के पिछले मैच में अपना आईपीएल डेब्यू करना था, लेकिन आखिरी समय में चोटिल होने के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन में दीपक हुड्डा द्वारा शामिल किया गया। आरसीबी से पहले बेदी के बाएं टखने में चोट लग गई थी और इस चोट के कारण वे बाकी सीज़न से बाहर हो गए हैं।

उर्विल पटेल, 26 वर्षीय, एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल एक बेहतरीन सीज़न का आनंद लिया क्योंकि उन्होंने टी20 मैच में सबसे तेज़ भारतीय शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 27 नवंबर, 2024 को, उन्होंने भारत में घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) में त्रिपुरा के खिलाफ़ गुजरात के लिए सिर्फ़ 28 गेंदों पर शतक बनाया।

उनकी तूफानी पारी में 12 छक्के और सात चौके शामिल थे, और 35 गेंदों पर 113 रनों की पारी की बदौलत गुजरात ने 156 रनों का लक्ष्य सिर्फ़ 10.2 ओवर में हासिल कर लिया। उन्होंने कुछ दिन बाद 5 दिसंबर, 2024 को उत्तराखंड के खिलाफ़ 36 गेंदों पर शतक जड़कर एक और विस्फोटक शतक बनाया।

