SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बारिश के कारण मैच रद्द

Highlights सनराइजर्स हैदराबाद का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मैच बारिश की भेंट चढ़ा जिससे एसआरएच टीम आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई इस साल इसने प्रभाव छोड़ने के लिए संघर्ष किया है

SRH vs DC, IPL 2025: सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद सनराइजर्स हैदराबादआईपीएल 2025 की प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई।

डीसी के साथ साझा अंक से SRH के इस सीजन में सात अंक हो गए हैं। अब जब केवल तीन गेम बचे हैं, तो सनराइजर्स अधिकतम 13 अंक तक पहुंच सकता है। चार टीमों के 14 या उससे अधिक अंक होने के कारण, SRH अब प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया है।

एसआरएच ने पहली पारी में मेहमान टीम को सात विकेट पर 133 रन पर रोककर डीसी के खिलाफ बढ़त हासिल की थी। हालांकि, पारी के ब्रेक के दौरान भारी बारिश के कारण घरेलू जीत हासिल करने की उम्मीदें धराशायी हो गईं।

🚨 News 🚨



Match 55 between @SunRisers and @DelhiCapitals has been called off due to wet outfield.



Both teams share a point each.



Scorecard ▶ https://t.co/1MkIwk4VNE

#TATAIPL | #SRHvDCpic.twitter.com/VnVZWjsjGJ