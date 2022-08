75th Independence Day: अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन होंगी आजादी के जश्न में शरीक, इस अंदाज में गाया 'ओम जय जगदीश हरे'

Highlights अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में होंगी शामिल। विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद की ओर से मैरी मिलबेन के आमंत्रित किया गया है। मैरी मिलबेन ने भारत पहुंचने पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें नेता बताया।

नई दिल्ली: भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाने के लिए अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन (Mary Milben) को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद अमेरिकी गायिका ने पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका-भारत के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए वे एक सही नेता हैं। मैरी मिलबेन को विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (ICCR) द्वारा आमंत्रित किया गया है।

मैरी मिलबेन ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अपने सुरीली आवाज में 'ओम जय जगदीश हरे' गाकर सुनाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा होने लगी। 40 साल की मैरी मिलबेन इससे पहले राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाकर भी लोगों का दिल जीत चुकी हैं। वे विदेश मंत्रालय और आईसीसीआर द्वारका आमंत्रित की जाने वाली पहली अमेरिकी और अफ्रीकी-अमेरिकी कलाकार हैं।

