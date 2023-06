Cyclone 'Biparjoy': चक्रवात 'बिपरजोय' के मद्देनजर 67 ट्रेनें हुईं रद्द, यहां देखें पूरी कैंसिल होने वाले ट्रेनों की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: चक्रवात 'बिपरजोय' के मद्देनजर 67 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सोमवार को पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ ने इसकी घोषणा की है। सोमवार को एक बयान में कहा गया कि रद्दीकरण से प्रभावित यात्री मौजूदा नियमों के अनुसार रिफंड के पात्र होंगे। यहां प्रभावित ट्रेनों का विवरण दिया गया है:

67 trains have been cancelled, in view of cyclone 'Biparjoy' says CPRO Western Railway. pic.twitter.com/Pe44DJgdqn