जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

By सुरेश एस डुग्गर | Published: May 26, 2022 10:02 AM

कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, "कुपवाड़ा के गांव जुमागुंड में आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयास के संबंध में कुपवाड़ा पुलिस द्वारा विकसित एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर, एक मुठभेड़ शुरू हो गई है जब घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को सेना और पुलिस द्वारा रोका गया।"

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम