"2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया", बोले सत्यपाल मलिक, कहा- अगर जांच हुई होती तो राजनाथ सिंह को देना पड़ता इस्तीफा

By भाषा | Published: May 22, 2023 07:34 AM

पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ‘‘वे अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए लूटते हैं और इसे अडानी को देते हैं तथा वह कारोबार करते हैं...।’’

