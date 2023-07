जब हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने इंटरव्यू के दौरान बोली हिंदी तो दंग रह गए लोग, सोशल मीडिया पर इंडियन फैन्स लुटा रहे एक्टर पर प्यार

Highlights टॉम क्रूज ने हिंदी बोलकर किया सबको हैरान हॉलीवुड एक्टर का वीडियो हो रहा वायरल टॉम क्रूज की नई फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होगी

हॉलीवुड से सुपरस्टार स्टार और एक्शन किंग टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता, विदेशी सिनेमा के साथ-साथ इंडिया में भी उनके तमाम फैन्स हैं।

टॉम क्रूज एक ऐसे एक्ट्रर हैं जो चाहे तो क्या नहीं कर सकते? फिल्मों में एक्शन से लेकर उनकी एक्टिंग के लाखों दीवाने हैं जो उनके पल-पल की अपडेट भी रखते हैं। हाल ही में टॉम क्रूज का एक इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

इंटरव्यू का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद हॉलीवुड हार्टथ्रोब और एक्शन सुपरस्टार को उनके इंडियन फैन्स से काफी प्यार मिल रहा है और फैन्स जमकर वीडियो पर कमेंट्स और लाइक कर रहे हैं।

दरअसल, इस इंटरव्यू वीडियो में टॉम क्रूज परफेक्ट हिंदी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉलीवुड स्टार के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनकर फैन्स भी हैरान रह गए। साक्षात्कार के दौरान देखा जा सकता है कि एक्टर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और लाइट मूड में बात कर रहे हैं।

Tom Cruise speaking Hindi+classic TC laugh and being totally charming as always 🤌🤌🤌 #TomCruise#MissionImpossiblepic.twitter.com/bIqbF4YVE0