'ओपेनहाइमर' के एक सीन के दौरान आयरिश एक्टर सिलियन मर्फी ने पढ़ी गीता, भड़के हिन्दुस्तानी फैन्स; सोशल मीडिया पर आईं कमेंट्स की बाढ़

Highlights ओपेनहाइमर फिल्म में एक्टर ने हिंदू ग्रंथ गीता का पाठ पढ़ा फिल्म में अंतरंग सीन के दौरान पढ़ी गीता सोशल मीडिया पर हिंदुओं ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली: आयरिश एक्टर सिलियन मर्फी और क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म 'ओपेनहाइमर' का दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे और रिलीज के बाद फैन्स भारी संख्या में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं।

मगर फिल्म रिलीज के साथ ही विवादों से घिरती नजर आ रही है। दरअसल, सिलियन मर्फी अभिनीत निर्देशक की बायोपिक ने भारतीय फैन्स को खूब आकर्षित किया है खासकर फिल्म को लेकर हुए एक खुलासे में जिसमें कहा गया है कि फिल्म के लिए एक्टर ने हिंदू धर्म की प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता पढ़ी। हालांकि, अब यही गीता पढ़ने का जो सीन फिल्म में दिखाया गया है उसे देख हिंदुस्तानी फैन्स ने नाराजगी जताई है।

गौरतलब है कि जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक भौतिक विज्ञानी जिन्हें परमाणु बम बनाने का श्रेय दिया जाता है, फिल्म का फोकस हैं। ओपेनहाइमर लॉस एलामोस प्रयोगशाला के प्रमुख और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक प्रमुख खिलाड़ी थे, जो परमाणु हथियार बनाने में अनुसंधान करने के लिए सरकार की एक पहल थी।

जबकि फ्लोरेंस पुघ ने जीन टैटलॉक का किरदार निभाया है। सिलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर का किरदार निभाया है। मर्फी ने कहा कि उन्होंने फिल्म रिलीज होने से पहले इसके लिए हिंदू पवित्र ग्रंथ पढ़ा था। गीता पढ़ने के इस सीन को फिल्म में एक अंतरंग दृश्य के दौरान दिखाया गया है।

यह सीक्वेंस दर्शकों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य को हटाए बिना इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने के लिए सीबीएफसी से सवाल किया।

फैन्स का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है जो फिल्म की आलोचना कर रहे हैं।

Hindus have been celebrating the mention of the Bhagwad Gita in the Oppenheimer movie, but they are left angry and perplexed at the blatant disrespect of the Gita by Hollywood.



Mentioning holy verses while having sex is considered disrespectful and racist. #BoycottOpenheimerpic.twitter.com/Gvgi5Brsx4 — Harris Sultan (@TheHarrisSultan) July 21, 2023

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि लेवी स्ट्रॉस के रूप में रॉबर्ट डाउनी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने किताब नहीं पढ़ी है लेकिन यहां गीता का दृश्य कई लोगों के लिए अपमानजनक होगा। लेकिन प्रोमेथियस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे संस्कृत और गीता के साथ उनके संबंध के कुछ शब्द मिले। #ओपेनहाइमर

The studios are now assuming CBFC’s stance and self-censoring, even though in Oppenheimer CBFC didn’t ask for a controversial scene involving the Gita to be cut. They should have taken a chance.

(Context: the blurred sex scene in Oppenheimer) pic.twitter.com/9QuiQXDApG — Abhijeet Mukherjee (@abhijeetmk) July 21, 2023

ऐसे ही एक अन्य यूजर ने सीन में भगवत गीता पढ़े जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कमेंट किया है।

There is no historical evidence that J Robert #Oppenheimer used to receive Bhagvad Geeta Paath lessons from his sex-partners during sex.



Woke Hollywood has no reason to give any more value to Geeta than a petty prop.



But why is Bharat so comfortable with this? pic.twitter.com/OTcmkUkwbI — Gems of Bollywood बॉलीवुड के रत्न (@GemsOfBollywood) July 21, 2023

