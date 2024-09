WATCH: खड़े होकर क्यों नहीं करनी चाहिए पेशाब? इस वीडियो से समझिए इसके हानिकारक परिणाम

नई दिल्ली: क्या खड़े होकर पेशाब करना एक गलत आदत है? यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ये सवाल इसलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वायरल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि पुरुषों का खड़े होकर पेशाब करना कितना अस्वास्थ्यकर है। इस वीडियो ने ऑनलाइन बहुत ध्यान आकर्षित किया है और इसे खूब देखा गया है। यह इस बात की विस्तृत व्याख्या करता है कि हानिकारक संक्रमणों से बचने के लिए पुरुषों को खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, यह इस आदत की अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में भी बात करता है। वीडियो में बताया गया है कि जब पुरुष खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो अक्सर पेशाब टॉयलेट बाउल में नहीं जाता और इसके बजाय आस-पास की चीज़ों पर फैल जाता है। इससे टूथब्रश, टॉयलेट रोल, टिशू पेपर या आस-पास की कोई भी चीज़ दूषित हो सकती है और उसमें कीटाणु और बैक्टीरिया फैल सकते हैं।

