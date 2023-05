World No Tobacco Day 2023: 'जहरीला' के साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है तंबाकू! जानें इसके चमत्कारी हेल्दी गुण और इस्तेमाल का तरीका

Highlights तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन कुछ मामलों में इसके पत्ते शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तंबाकू के पत्ते से आप अपनी कई समस्याओं को दूर भी कर सकते है।

World No Tobacco Day 2023: हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) मनाया जाता है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख से भी ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन से मरते है। इनमें 70 लाख लोग तंबाकू के सेवन और करीब 12 लाख लोग इसके संपर्क में रहने से अपनी जान गवाते हैं।

एक तरफ जहां तंबाकू सेहत को नुकसान पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ और दावे है जहां इससे बहुत फायदे भी होते है। आमतौर पर तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में सभी जानते है लेकिन इससे फायदा भी होता, इसकी जानकारी सभी को नहीं है। ऐसे में आइए जानते है कि तंबाकू के इस्तेमाल से हमारे सेहत को क्या फायदा पहुंचता है।

तंबाकू के फायदे

दावा है कि तंबाकू के पत्ते शरीर में होने वाली कई समस्याओं को बहुत ही आसानी से दूर कर देता है। दावे के अनुसार, इससे फोड़े-फुंसियों ठीक होता है साथ ही इसे बुखार और सिर दर्द में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं दावे में यह भी कहा गया है कि इससे मांसपेशियों के दर्द से आराम मिलता है, गला खराब होने पर फायदा पहुंचाता है और किसी घाव को भी ठीक करने में काफी लाभकारी साबित होता है। इसके अलावा ये कीटरोधक यानी कीट-पतंगों से मुक्ति कराने में भी हमारी मदद करता है।

बीमारियों में कैसे करें इसका इस्तेमाल

NCBI पर प्रकाशित एक रिपोर्ट (Ref) के अनुसार, तंबाकू के पौधे की ताजी और हरि पत्तियों को सूंघने से आपको सिरदर्द में राहत मिल सकती है। यही नहीं अगर आप सर्दी और जुकाम से परेशान है तो इस हालत में तंबाकू के पत्तों का चूरण बना लें और उसे मुंह के चारो और मलें, इससे आपको राहत मिलेगी।

इसके अलावा अगर आपको कहीं घाव हो गया है तो इस हालत में आप इसके पत्ते को कुचलकर प्रभावित जगह पर बांध सकते है। इससे घाव में राहत मिलेगी। जानकारों की अगर माने तो जो कोई गर्म पानी में नमक के साथ इसकी पत्तियों को डालकर उसे उबालता है और उसका गलाला करता है तो इससे उसके गले की ग्रन्थियों को ठीक होने में मदद मिलती है।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। Lokmat Hindi News इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले या इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों से जरूर संपर्क करें।)



