Indian Economy: भारतीय अर्थव्यवस्था ने रिकॉर्ड बनाया, एप्पल सीईओ टिम कुक ने कहा- एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार के रूप में देखता हूं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 4, 2024 06:40 AM

Indian Economy: हमारे लिए मार्च तिमाही का नया राजस्व रिकॉर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है..मैं इसे एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार के रूप में देखता हूं और यह हम मुख्य तौर पर इस पर ध्यान दे रहे हैं।