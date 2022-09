NLEM List 2022: आवश्यक दवाओं की सूची से हटाई गई ये 26 दवाइयां, एक से कैंसर का था खतरा, देखें पूरी लिस्ट

Highlights आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई। 7 साल बाद नई सूची जारी, इससे पहले आखिरी बार 2015 में एनएलईएम लिस्ट जारी हुई थी। रेनिटिडाइन (Ranitidine) सहित 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटाया गया है।

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) जारी की गई। इसमें 27 कैटेगरी में 384 दवाओं को शामिल किया गया है। नई संशोधित आवश्यक दवाओं की सूची से 26 दवाएं हटाई भी गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले 2015 में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की गई थी।

हटाई कुछ कुछ दवाएं पिछले दिनों में बहुतायत में इस्तेमाल होती रही हैं। जिन दवाओं को हटाया गया है, उसमें रेनिटिडाइन (Ranitidine) भी है जिसे अक्सर एसिडिटी और पेट संबंधी अन्य समस्याओं के लिए लिया जाता है। इसे रैनटेक (Rantac), जिनेटेक (Zinetac), और एसियोलिक (Aciloc) जैसे ब्रांड नामों के साथ बेचा जाता है। हालांकि इनसे कैंसर होने के खतरे की आशंका के चलते आवश्यक दवाओं को सूची से हटा दिया गया है।

साल 2020 में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने रेनिटिडाइन में निम्न स्तर पर एन-नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन (एनडीएमए) की मौजूदगी की बात सामने आने के बाद सभी रैनिटिडीन उत्पादों (इंजेक्शन से देने वाले और मुंह से दिए जाने वाले) को बाजार से हटा लिया था। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एन-नाइट्रोसामाइन का संबंध पेट, अन्नप्रणाली, नासोफरीनक्स (nasopharynx) और मूत्राशय के कैंसर से है।

Released the National List of Essential Medicines 2022.



It comprises 384 drugs across 27 categories.



Several antibiotics, vaccines, anti-cancer drugs and many other important drugs will become more affordable & reduce patients’ out-of-pocket expenditure. pic.twitter.com/yz0Fx8er78