Indian Council of Medical Research ICMR: भारत में 56.4 प्रतिशत बीमारियों का कारण अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन, आईसीएमआर ने कहा- मोटापा और मधुमेह को लेकर 17 दिशानिर्देश जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2024 11:51 AM

Next

Indian Council of Medical Research ICMR: राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) ने कहा कि पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाने से हृदय संबधित बीमारियों और उच्च रक्तचाप को काफी हद तक कम किया जा सकता है और मधुमेह से भी बचा जा सकता है। इसने कहा, ''स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से समय से पहले होने वाली मौत को रोका जा सकता है।''

file photo