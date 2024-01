दिल के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, नियंत्रित रखने के लिए अपनाएं ये आदतें

Highlights आहार में हृदय को स्वस्थ रखने वाले भोजन को शामिल करें उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाएँ कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन के लिए स्वस्थ वजन हासिल करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है

Habits to Help You Manage Cholesterol: पहले क्रिसमस की छुट्टियां और अब नए साल का जश्न। इस समय लोग खुशियां मनाते समय सेहत का हाल भूल जाते हैं और ऐसी चीजों का सेवन भी बड़े पैमाने पर करते हैं जो दिल के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन और पेय, अनुचित जीवनशैली विकल्प और कम शारीरिक गतिविधि आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।

लगभग 15 से 20% कोलेस्ट्रॉल का स्तर आहार और व्यायाम जैसी जीवनशैली की आदतों से प्रभावित होता है जबकि 85% कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है और आनुवंशिक नियंत्रण में होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच कब कराएं और किन स्वस्थ आदतों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें। ये स्वस्थ आदतें न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं बल्कि दिल की सेहत को सुधारने में भी आपकी मदद कर सकती हैं। अगर इन आदतों को आपने अपनी जीवन शैली का अहम हिस्सा बना लिया तो हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाएगा।

आहार में हृदय को स्वस्थ रखने वाले भोजन को शामिल करें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर हृदय-स्वस्थ आहार लें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और तली हुई वस्तुओं में पाए जाने वाले संतृप्त और ट्रांस वसा को कम करना सुनिश्चित करें।

ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन

उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाएँ। यह आपके हृदय की सुरक्षा करने में मदद करेगा। अपने आहार में अधिक मछली, सैल्मन, अलसी के बीज और अखरोट शामिल करें।

नियमित व्यायाम

रोजाना व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने के लिए शारीरिक गतिविधि में शामिल होना महत्वपूर्ण है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मैनेज करने के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 1 घंटे की मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। तेज़ चलना, जॉगिंग जैसी गतिविधियाँ प्रभावी हो सकती हैं।

शरीर के वजन पर ध्यान रखें

कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन के लिए स्वस्थ वजन हासिल करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त वजन कम करने से हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। वजन प्रबंधन में सहायता के लिए स्वस्थ, संतुलित आहार अपनाएं और शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहें।

स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं

आज के समय में कई सारी शारीरिक समस्याएं केवल अनियमित जीवनशैली के कारण हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली महत्वपूर्ण है। अल्कोहल का सेवन सीमित करें, धूम्रपान से बचें और सुनिश्चित करें कि आप कम मात्रा में भोजन करें क्योंकि ये सभी कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।



(डिस्केलमर: यहां मौजूद सभी जानकारी सामान्य अध्ययन पर आधारित है। कृपया सटीक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, लोकमत हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है।)

