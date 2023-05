देखें वीडियो: क्या हर लाल दिखने वाले तरबूज में होता है खतरनाक केमिकल? चुटकियों में ऐसे करें सही फल की पहचान, जानें नुकसान

Highlights गर्मियां आते ही बाजारों में तरबूज मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते है कि बाजार में केमिकल वाले तरबूज भी मिलते है। ऐसे में कैसे करें सही तरबूज की पहचान, आइए जान लेते है।

Watermelon Side Effects: गर्मियां आते ही बाजारों में तरबूज मिलना शुरू हो जाता है और लोग भी इसे खूब पसंद से खाते है। लेकिन क्या आप जानते है आपके द्वारा बाजार से खरीदा गया तरबूज कितना सही है। कहीं उस तरबूज में जानलेवा केमिकल तो नहीं न मिला हुआ है। बाजार से खरीदे गए तरबूज की सही पहचना के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक वीडियो जारी कर इसकी सही पहचान करने का तरीका बताया है।

ऐसे में आइए जानते है कि इस सीजन में केमिकल वाले तरबूज खाने से हमें क्या-क्या नुकसान होता है। यही नहीं हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे किसी भी तरबूज में कोई भी केमिकल मिलाया हुआ है कि नहीं, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। आइए इसके नुकसान और इसकी सही पहचना करने का तरीका जान लें।

बता दें कि तरबूज के कारोबार करने वाले बिजनेसमैन हर वह कोशिश करते है जिससे तरबूज एक दम लाल ही लाल दिखे और इससे उनकी अच्छी बिक्री और कमाई हो। ऐसे में इसके लिए कारोबारी किसान एक खतरनाक व जहरीले डाई का इस्तेमाल करते हैं जिसे एरिथ्रोसिन के नाम से जाना जाता है। इस डाई के लगाने से तरबूज का रंग बदल जाता है और वह पहले से ज्यादा लाल दिखने लगता है।

यही नहीं इन कारोबारियों द्वारा तरबूज जैसे अन्य फल को जल्दी पकने के लिए कार्बाइड जैसे केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे कच्चे फल जल्दी पक जाते है जिसे कारोबारी बेच फटाफट पैसे कमा लेते है। आमतौर पर आम, केले, खजूर समेत अन्य फलों पर इस केमिकल को उपयोग किया जाता है।

केमिकल वाले तरबूज की पहचान करना सबसे आसान है। इसके लिए बहुत पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक वीडियो भी जारी किया था और बताया था कि कैसे केवल थोड़े से कॉटन बॉल की मदद से आप बहुत ही आसानी से यह पता लगा सकते है कि आप जो तरबूज लेने जा रहे है उसमें कोई केमिकल मिला हुआ है कि नहीं है। वीडियो में यह बताया गया है कि इसकी पहचान के लिए एक पूरे तरबूज के दो टुकड़े कर लें और फिर थोड़े से कॉटन बॉल को लेकर तरबूज पर रगड़ें।

A watermelon contains nutrients and beneficial plant compounds good for our health. But, are we eating it in the purest form? Here’s a small test we can do to find out if the watermelon we are consuming is adulterated with erythrosine. Eat healthy! #FSSAI@fssaiindiapic.twitter.com/DtUw9IuvUf