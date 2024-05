Vada Pav Girl Viral Video: 'वड़ा पाव गर्ल' की गिरफ्तारी वाले वीडियो की क्या है सच्चाई? दिल्ली पुलिस ने दावों की खोली पोल

Vada Pav Girl Viral Video: दिल्ली की मशहूर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित के गिरफ्तारी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि चंद्रिका दीक्षित को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगोलपुरी इलाके में फूड स्टॉल चलाने वाली 'वड़ा पाव' गर्ल को लेकर किए जा रहे दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली पुलिस ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने चंद्रिका को न तो गिरफ्तार किया है और न उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है।

पुलिस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल दीक्षित को अपने साथ ले जाती दिख रही थीं। अधिकारियों के अनुसार, दीक्षित एमसीडी की अनुमति के बिना अपना स्टॉल चलाती है और कुछ फूड ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के समर्थन के कारण इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई।

दरअसल, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वायरल गर्ल ने एमसीडी की अनुमति के बिना सड़क पर सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों को असुविधा हुई. इसकी शिकायत मिलने पर अधिकारी उससे भिड़ गए और उसे थाने ले गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

डीसीपी आउटर के मुताबिक, इस महिला को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई मामला दर्ज किया गया। एमसीडी ने उनका सिर्फ चालान काटा था।

'वड़ा पाव' गर्ल ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसके और स्थानीय लोगों के बीच उस समय बहस हो रही थी जब वह अपने स्टॉल के पास एक सामुदायिक दावत का आयोजन कर रही थी। वीडियो में दावत पर भारी भीड़ नजर आ रही है और कुर्सियों पर दो देवी-देवताओं की तस्वीरें रखी हुई हैं।

I would like to express my gratitude to @DelhiPolice for their assistance. This girl created a lot of drama in the name of selling vada pav, but it crossed the line when she started misusing the photo frame of God to save her food cart. pic.twitter.com/RO1YxTlohv