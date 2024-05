भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 परिवहन विमान मिला, कुल 56 ऐसे विमान होंगे बेड़े में शामिल

Highlights एयरबस डिफेंस ने भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 परिवहन विमान सौंप दिया है खासतौर पर सामरिक मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है सैनिकों और कार्गो को पैरा ड्रॉप करने में सक्षम है

C-295 transport plane: एयरबस डिफेंस ने भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 परिवहन विमान सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना ने ऐसे कुल 56 विमानों का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर किए गए कुल 56 विमानों में से 16 का उत्पादन एयरबस द्वारा सेविले, स्पेन में किया जाएगा। एक औद्योगिक हिस्से के रूप में साझेदारी, शेष 40 का उत्पादन गुजरात के वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) द्वारा किया जाएगा। पहला 'मेक इन इंडिया' C295 सितंबर 2026 में भारत को मिलेगा। पहला C295 परिवहन विमान सिंतंबर 2023 में भारत को सौंपा गया था।

