Matheesha Pathirana On MS Dhoni: 'धोनी मेरे पिता की तरह हैं', इंटरव्यू में बोले मथीशा पथिराना

Highlights पथिराना मौजूदा समय में आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल रहे हैं पथिराना ने 2022 में धोनी के नेतृत्व में आईपीएल में पदार्पण किया था मेरे पिता के बाद मेरे क्रिकेट जीवन में ज्यादातर वह मेरे पिता की भूमिका निभा रहे हैं

Matheesha Pathirana On MS Dhoni:श्रीलंका मूल के गेंदबाज मथीशा पथिराना ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनके पिता के समान हैं। उन्होंने धोनी की ओर से मिल रहे समर्थन को लेकर आभार जताया है। पथिराना मौजूदा समय में आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल रहे हैं। पथिराना मौजदा आईपीएल सीजन में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि पथिराना ने 2022 में धोनी के नेतृत्व में आईपीएल में पदार्पण किया था। तब से ही वह टीम का अभिन्न अंग बन गए हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने साल 2023 में खिताब जीता था। इस टीम में पथिराना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चेन्नई ने अब तक पांच आईपीएल खिताब जीते हैं।

Loving every bit of the fan ads this year! 🙌



Film your gulf ad this summer and stand to win super goodies! 🥳

To participate:

1.⁠ ⁠Create your 20 second Ad.

2.⁠ ⁠Tag @GulfOilIndia in your reels and descriptions.

3.⁠ ⁠Visit the link "https://t.co/tuwcIWrgol" and register.… pic.twitter.com/J74X6GAqLF