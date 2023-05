क्या आप भी खाते है रंगीन बर्फ का गोला तो हो जाएं सावधान, रंगों में होता है खतरनाक केमिकल, जानें नुकसान

By आजाद खान | Published: May 6, 2023 11:49 AM

जानकारों की माने तो बर्फ का गोला खाना किसी के लिए भी सही नहीं है, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस कारण आपको कई समस्याएं भी हो सकती है जैसे उल्टी,दस्त और इंफेक्शन से भी आप परेशान हो सकते है।

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Ice-gola.jpg/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuski_%281%29.jpg/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuski_%282%29.jpg)

Next