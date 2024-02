FIFA World Cup 2026 schedule: 48 टीम, 104 मैच, तीन देश और 16 शहर, फीफा विश्व कहां देख सकते हैं लाइव, यहां जानिए कब, कहाँ देखना है...

Highlights 16 शहर में आयोजन होगा। लाखों प्रशंसकों का स्वागत करेगा। विश्वकप में 48 टीमें भाग लेंगी।

FIFA World Cup 2026 schedule unveiling: फीफा विश्व कप 2026 कार्यक्रम का अनावरण कर दिया गया है। विश्व कप से 11 अरब डॉलर राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इस विश्वकप में 48 टीमें भाग लेंगी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा विश्व कप का अगला संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। 2026 विश्व कप में सबसे अधिक टीमें होंगी और सबसे अधिक मैच भी होंगे। लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना फीफा विश्व कप (2022) में गत चैंपियन है। 16 शहर में आयोजन होगा। विश्व स्तरीय स्थानों पर लाखों प्रशंसकों का स्वागत करेगा। अटलांटा, बोस्टन, डलास, ग्वाडलाजारा, ह्यूस्टन, कैनसस सिटी, लॉस एंजिल्स, मैक्सिको सिटी, मियामी, मॉन्टेरी, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र, सिएटल, टोरंटो और वैंकूवर हैं।

कनाडा 2026 में पहली बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। लगभग 40 साल बाद पहली बार फीफा कार्यक्रमों की मेजबानी शुरू हुई और 11 साल बाद देश ने 2015 में अब तक के सबसे सफल फीफा महिला विश्व कप टूर्नामेंट में से एक में दुनिया का स्वागत किया।

मेक्सिको तीसरी बार फीफा विश्व कप का आयोजन करने वाला पहला देश बन जाएगा। 1970 और 1986 में मेजबानी की थी। इस बीच यह दूसरी बार होगा, जब अमेरिकी पुरुषों की राष्ट्रीय टीम घरेलू धरती पर फीफा विश्व कप मैचों के लिए उतरेगी। 1994 का संयुक्त राज्य अमेरिका का टूर्नामेंट फुटबॉल प्रशंसकों की यादों में लंबे समय तक है।

फीफा विश्व कप 2026 में नया क्या है? 1930 में 13-टीम ने भाग लिया था। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें और 104 मैच होंगे। इस प्रकार मैचों की संख्या भी सबसे अधिक होगी। हालांकि फाइनल के स्थान की घोषणा नहीं की गई है। डलास में एटी एंड टी एरिना शिखर मुकाबले की मेजबानी करेगा।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन स्टेडियमों का चयन किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए निम्नलिखित स्टेडियमों का चयन किया गया हैः संयुक्त राज्य अमेरिका मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम (अटलांटा), जिलेट स्टेडियम (मैसाचुसेट्स), एटी एंड टी एरिना (डलास), एनआरजी स्टेडियम (ह्यूस्टन), एरोहेड स्टेडियम (मिसौरी), लॉस एंजिल्स स्टेडियम (लॉस एंजिल्स), हार्ड रॉक स्टेडियम (मियामी), मेटलाइफ स्टेडियम ( न्यू जर्सी), लिंकन फाइनेंशियल फील्ड (फिलाडेल्फिया), लुमेन फील्ड (सिएटल), लेवी स्टेडियम (सैन जोस), मेक्सिको एक्रोन स्टेडियम (गुआडालाजारा), एस्टाडियो एज़्टेका (मेक्सिको सिटी), एस्टाडियो बीबीवीए (गुआडालूप) कनाडा बीसी प्लेस (वैंकूवर), बीएमओ फील्ड (टोरंटो)।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए कितनी टीमों ने क्वालीफाई किया है? मेजबान के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको हैं। दुनिया भर में महाद्वीपीय क्वालीफिकेशन अभी भी जारी है और अन्य सभी टीमों के लिए स्थान अभी तय नहीं हुए हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के कार्यक्रम का अनावरण? फीफा विश्व कप 2026 के कार्यक्रम का अनावरण रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में किया गया। लाइव कार्यक्रम कनाडा में टीएसएन, सीटीवी और आरडीएस प्लेटफार्मों, मैक्सिको में टेलीविसा और यूएसए में फॉक्स और टेलीमुंडो पर प्रसारित हुआ। फीफा+ दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए कार्यक्रम का लाइव कवरेज किया।

FIFA World Cup 2026 schedule unveiling 48 teams 104 match 16 city biggest tournament will be played United States, Canada and Mexico When, where to watch, stadiums, live streaming info host the 23rd

