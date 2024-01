ट्रेन लेट हुई तो यात्री ने फोड़ दिया रेल ड्राइवर का सिर

Highlights समस्तीपुर- कटिहार डाउन सवारी ट्रेन के चालक पर एक यात्री ने पत्थर से वार कर दिया पत्थर से चालक का सिर फूट गया घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई

पटना: बिहार के सोनपुर रेलमंडल अंतर्गत काढ़ागोला रोड स्टेशन पर बुधवार दोपहर समस्तीपुर- कटिहार डाउन सवारी ट्रेन के चालक पर एक यात्री ने पत्थर से वार कर दिया। पत्थर से चालक का सिर फूट गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। काढ़ागोला रोड स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने यात्री को हिरासत में ले लिया। आरोपित यात्रा काढागोला घाट का रहने वाला बताया जाता है।

Kalesh near Bhagalpur Bihar, a snatcher was snatching a passenger's phone from a moving train, but he could not succeed in it and the passenger caught the snatcher and carried him hanging for about a kilometer

