पश्चिम बंगाल: खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला युवती का शव, परिजनों ने जताई रेप की आशंका; BJP ने ममता सरकार पर कसा तंज

मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक खेत में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में 25 वर्षीय युवती का अर्धनग्न और क्षत-विक्षत हालत में शव पाए जाने के बाद पुलिस ने फौरन मामले का संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह खेत में शव पाया गया। पीड़िता के परिवार का दावा है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और बाद में हत्या कर दी गई।

घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवती के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें और पूरे शरीर पर कट के निशान हैं। शरीर का निचला हिस्सा खुला हुआ था।

मृतका के भाई का कहना है, "मेरी बहन के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हमने सुबह पास के जंगल में उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, गला घोंटने के कई निशान भी थे। हमें नहीं पता कि उसकी किसी से दुश्मनी थी या उसका कोई रिश्ता था।"

घटना का खुलासा होने के बाद विपक्ष की बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममत बनर्जी पर तंज कसा है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राज्य में बन्जरी "महिलाओं के लिए अभिशाप है।"

West Bengal, under Mamata Banerjee, has become hell for women… Not a day goes when a woman is not raped and murdered. The brutality of the crime is often so spine chilling that one can’t sleep for days. But nothing affects Mamata Banerjee, as long as she keeps getting the… pic.twitter.com/bREGJop4Mb