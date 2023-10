Mumbai: बांद्रा फ्लाईओवर से लटककर शख्स ने दी जान, परेशान करने वाला वीडियो आया सामने, देखें वीडियो

Highlights वीडियो में दिख रहा है कि शख्स गले में रस्सी बांधकर लटका हुआ है। फ्लाईओवर से कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई।

Mumbai: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ नए वीडियो देखने को मिलता है। कई हैरान वाला पोस्ट भी होता है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें मुंबई के बांद्रा फ्लाईओवर पर एक शख्स ने फांसी लगाने के बाद आत्यमहत्या कर ली।

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स गले में रस्सी बांधकर लटका हुआ है। कथित तौर पर उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन में रस्सी बांध ली थी और फ्लाईओवर से कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया।

Just in: Suicide At Mumbai bandra Highway pic.twitter.com/ZN4hVooTFa