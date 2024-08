VIDEO: नीमच में युवा कांग्रेस नेता ने धोखा देने का आरोप लगाकर प्रेमिका को 7 बार चाकू घोंपा, वीडियो वायरल

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में बुधवार दोपहर को एक युवा कांग्रेस नेता ने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाकर दिनदहाड़े चाकू से सात बार वार किया। महिला को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के वीडियो में पीड़िता को खून से लथपथ देखा जा सकता है, जबकि आरोपी उस पर धोखा देने का आरोप लगाता रहा। वीडियो में आरोपी को कहते सुना जा सकता है,"उसने मुझे धोखा दिया है। इन लड़कियों को बस पैसे चाहिए। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? अयान, रयान, आज़ाद, हर्षित।"

रिपोर्ट के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ महिला को जिला अस्पताल ले गई। रिपोर्ट के अनुसार, जिला अस्पताल से महिला के परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 23 वर्षीय कुलदीप वर्मा के रूप में हुई है। वे फिलहाल लड़की की हत्या के प्रयास के पीछे के सटीक मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह घटना नीमच के कैंट थाना क्षेत्र में गांधी वाटिका के बाहर हुई। 20 वर्षीय पीड़िता बोहरा बाजार की रहने वाली है, जबकि आरोपी कुलदीप वर्मा केसरपुरा का रहने वाला है और युवा कांग्रेस का नेता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रेमी युगल पार्क के बाहर खड़े थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और महिला पर वार करना शुरू कर दिया। पीड़िता की चीख सुनकर वहां से गुजर रहे लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि, किसी ने भी लड़की को बचाने या उस व्यक्ति से भिड़ने की कोशिश नहीं की।

#Neemuch: Tasleem (19) was stabbed 8 time by her ex classmate Kuldeep Verma (23) alleging betrayal in full public view on a road in MP's Neemuch town on Wednesday afternoon.



Kuldeep Verma said to be a teacher at a private school was screaming that he had avenged his 'betrayal'… pic.twitter.com/D11NRM3r0C