VIDEO: रांची में रामनवमी से पहले घरों की छतों में पत्थरों का स्टॉक, पुलिस ने ड्रोन कैमरे से लगाया पता, मालिकों थमाया नोटिस

Highlights रांची पुलिस ने मंगलवार को हिंदपीठ और डेली मार्केट इलाकों के पास आठ घरों की छतों पर रखे गए पत्थरों की खोज की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन मकानों के मालिकों को नोटिस भेजा गया है पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर जुलूस के दौरान कोई विवाद हुआ तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा

रांची: शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी के दौरान, रांची पुलिस ने मंगलवार को हिंदपीठ और डेली मार्केट इलाकों के पास आठ घरों की छतों पर रखे गए पत्थरों की खोज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन मकानों के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि डीएसपी सोई ने घर के मालिकों को अपनी छतों से पत्थर हटाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर जुलूस के दौरान कोई विवाद हुआ तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हिंसा की पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रामनवमी को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है।

रिपोर्ट के अनुसार, एसएसपी चंदन सिन्हा ने सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को कर्मियों की तैनाती के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए पूरे क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से गश्त करने का आदेश दिया। संबंधित थानाध्यक्षों द्वारा अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा सिटी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को सार्वजनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

Ranchi Police has discovered terraces of 10 houses stacked up with stones, with the help of drones just a day ahead of Ramnavami. You can take a guess about the community those 10 houses belong to. pic.twitter.com/lBI02enav6