उत्तर प्रदेश: आगरा में बेहोश पड़े शख्स पर किया पेशाब, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

Highlights उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के सीधी जैसी हुई घटना बेहोश शख्स पर युवक ने किया पेशाब पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

आगरा: हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी मजदूर पर ऊंची जाति के शख्स द्वारा पेशाब करने का मामला सामने आया था। अब ऐसी ही शर्मसार करने वाली घटना यूपी के आगरा से सामने आई है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बेहोश और घायल हालत में सड़क पर सो रहा है। तभी एक अन्य व्यक्ति उसके पास आता है और उस पर पेशाब करने लगता है। होश में आने के बाद पीड़ित को आरोपी के पैर छूते हुए भी देखा जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक, घटना चार महीने पहले की है लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी की पहचान आदित्य के रूप में हुई है। इस घटना का वीडियो आरोपी के दोस्त ने ही बनाया है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो पर डीसीपी सूरज राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया।

#WATCH | On a viral video of a man urinating on another person in UP's Agra, DCP Suraj Rai says, "The video came to our notice through social media. The victim had not registered a complaint, however, the police registered a case under section 307 of the IPC and other sections.… pic.twitter.com/CuOcoJlVpw