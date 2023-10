यूपी: योगी सरकार ने जेल में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे के 'अवैध' होटल पर चलवाया बुलडोजर, देखें वीडियो

Highlights बसपा नेता अनुपम दुबे के फर्रुखाबाद स्थित होटल 'गुरु शरणम पैलेस' पर चला बुलडोजर अनुपम दुबे लगभग 48 से अधिक आपराधिक मामलों में फिलहाल आगरा की जेल में बंद हैं अनुपम दुबे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट गये थे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी

लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के तहत बीते सोमवार को फर्रुखाबाद में बेहद सख्त कदम उठाते हुए अवैध गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे के होटल 'गुरु शरणम पैलेस'को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई अनुपम दुबे के अवैध गतिविधियों के खिलाफ उठाया है। इसके तहत प्रशासन ने निशाना ठंडी सड़क स्थित बसपा नेता दुबे के होटल 'गुरु शरणम पैलेस' पर बुलडोजर चलवाया। बताया जा रहा है कि प्रशासन जब इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था तो मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

BSP leader Anupam Dubey's hotel in UP's Farrukhabad was bulldozed by the local administration. Dubey, with multiple cases against him, is also booked under gangster act. pic.twitter.com/t87F7vRnHD