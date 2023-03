Video: बाइक से बांधकर करीब 1 किलोमीटर तक कुत्ते को घसीटने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, आरोप- ईंट से हमला कर किया था बेहोश

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स द्वारा एक कुत्ते को बाइक पर बांधकर घसीटने का आरोप लगा है। ऐसे में वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

लखनऊ: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स द्वारा एक कुत्ते को अपनी बाइक के पीछे बांधकर घसीटकर ले जाते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रताप विहार की है जहां 55 साल का आरोपी इस्माइल कुत्ते को इस हालत में सड़क पर घसीट रहा है।

वीडियो में यह देखा गया है कि पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने आरोपी को रोका और उसके चंगुल से कुत्ते को रिहा करवा कर उसे अस्पताल भेजवाया है। वहीं घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, एक शख्स एक कुत्ते को अपनी बाइक में बाधकर सड़क पर घसीटता है तभी कुछ लोग इसे रोकते है और कुत्ते के पैर से रस्सी खुलवाते है। वीडियो में यह सुना गया है कि लोग आरोपी पर काफी गुस्सा कर रहे है और उसे यह कह रहे है कि तुम्हें भी इस तरीके से बांधकर घसीटा जाए तो कैसा लगेगा।

Request to up police to put him behind the bars and seize the vehicle immediately. @pfaindia@lakshmisharath@timesofindia@Live_Hindustanpic.twitter.com/nqUSEaThCB