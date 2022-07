पटना पुलिस ने किया गजवा-ए-हिंद की साजिश का खुलासा, साल 2023 में सीधे जेहाद करने की योजना

Highlights ताहिर के पास से पाई गई राष्ट्रविरोधी सामग्री दो व्हाट्सग्रुप ग्रुप्स का एडमिन था ताहिर इन ग्रुप्स में बनाई जाती थी गजवा-ए-हिंद की योजना

पटना: पटना पुलिस ने बीती रात जिस शख्स को गिरफ्तार किया है। उससे मिली जानकारी देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बड़े खतरे का संकेत कर रही है। शुक्रवार को पटना पुलिस के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि एक अन्य आरोपी मार्गुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को बीती रात गिरफ्तार किया गया। वह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उन्होंने 2006-2020 तक दुबई में काम किया। हमने फोन नंबर इंटरसेप्ट किया और राष्ट्रविरोधी सामग्री पाई। वह गजवा-ए-हिंद ग्रुप से जुड़ा है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति ने दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जो पाकिस्तान नंबर के जरिए बनाए गए और उसे एडमिन बनाया गया। इसमें खाड़ी देशों के कई लोग थे। एक और समूह जनवरी में बनाया गया था और इसमें बांग्लादेशी लोग थे। उन्होंने कहा कि ये समूह कश्मीर से संबंधित आतंकवाद समर्थक पोस्ट के साथ-साथ लोगों को भड़काने वाली राष्ट्रविरोधी सामग्री बांट रहे थे। इनकी साल 2023 में सीधे जिहाद में शामिल होने की उनकी योजना थी।

Bihar | Another accused Marguv Ahmad Danish alias Tahir was arrested last night. The person was associated with Ghazwa-e-Hind, a social media group: SSP Patna MS Dhillon pic.twitter.com/OP2nhA5Gj3