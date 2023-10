भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिश रचने वालों को अज्ञात हमलवार बना रहे अपना निशाना, पनाहगाह पाकिस्तान में महफूज नहीं आतंकी!

नई दिल्ली:भारत के वो दुश्मन जो छुप पर वार करते हैं और पाकिस्तान को अपना पनाहगाह मानते हैं, उन्हें अब पता चल रहा कि पाकिस्तान उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जी हां! बिल्कुल सही पढ़ा आपने, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे आतंकियों की मौत उसी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा हो रही है।

आतंकवादियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके ऐसे दिन भी आएंगे लेकिन हाल ही में हाफिज सईद के बेटे की सरेआम हुई हत्या के बाद ऐसा लगता है कि पाक में आतंकियों की सुरक्षित जगह नहीं बची।

दरअसल, सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के बेटे की हत्या का दावा करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है।इस वीडियो में पाकिस्तान में सरेआम गोली मारकर आतंकी की हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि, इसी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इसके अलावा, भारत के खिलाफ कई खूनी साजिश रचने वाले आतंकियों की भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई है। समय-समय पर ऐसी खबरे आई है कि पाक में कई खुंखार आतंकियों की मिनटों में मौत हो गई। इसी कड़ी में कंधार प्लेन हाइजैक का आतंकी जहूर मिस्त्री - IC-814 अपहरणकर्ता की कराची में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

19 सितंबर 2022 को नेपाल में आईएसआई ऑपरेटर मोहम्मद लाल की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। 2021 पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमला करने वाले हरविंदर सिंह संधू की लाहौर के एक अस्पताल में नशीली दवाओं के ओवरडोज से मृत्यु हो गई थी।

वहीं, 1985 एयर इंडिया बमबारी करने वाले रिपुदमन सिंह मलिक की सरेआम गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी।

UPDATED LIST of Unknown assailants in Action.



- Zahoor Mistry - IC-814 hijacker (Shot dead in Karachi)



- Ripudaman singh malik 1985 Air India bombing (Shot dead in surrey)



- Mohammad Laal - ISI Operator (shot dead in Nepal on 19 Sep 2022)



- Harvinder Singh Sandhu - 2021 RPG…