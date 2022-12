रात्रि ड्यूटी के दौरान सोते पाया, नौकरी से निकाले जाने से नाराज शख्स और दोस्त ने फर्म के मालिक, पिता और चाचा को मार डाला, वेदांत टेक्सो कंपनी में हड़कंप

Highlights मालिक,उनके पिता और चाचा की चाकू मार कर हत्या कर दी। सूरत पुलिस की अलग-अलग टीम आरोपी को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। मामले की जांच के लिए उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है।

सूरतः गुजरात के सूरत में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक व्यक्ति और उसके सहयोगी ने रविवार को एक कशीदाकारी फर्म के मालिक, उसके पिता और चाचा की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूरत शहर में अमरोली इलाके के अंजनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित वेदांत टेक्सो कंपनी में यह तिहरा हत्याकांड हुआ।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूरत पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है तथा मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है। पुलिस उपायुक्त (जोन 5) हर्षद मेहता ने कहा, “आरोपी और उसका सहयोगी रविवार सुबह फर्म में आया था तथा इसके मालिक,उनके पिता और चाचा की चाकू मार कर हत्या कर दी।”

Gujarat | Home Minister Harsh Sanghavi holds meeting with SuratPolice officials regarding the murder of a factory owner and two others pic.twitter.com/Ewulrhpk8r