SRH vs RR: राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर भारी पड़े हेनरिक क्लासेन, 33 गेंदों में ठोके 50, 4 छक्के...

Highlights क्लासेन ने 34 गेंद में चार छक्कों से 50 रन की पारी खेली राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर भारी पड़े हेनरिक क्लासेन क्लासेन ने 33 गेंदों में ठोके 50, 4 छक्के...

Heinrich Klaasen Half Century: हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालीफायर में शुक्रवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 175 रन बनाए। क्लासेन ने 34 गेंद में चार छक्कों से 50 रन की पारी खेली।

उन्होंने सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (34) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 और शाहबाज अहमद (18) के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी भी की। राहुल त्रिपाठी ने भी (37) उपयोगी पारी खेली। रॉयल्स की ओर से आवेश खान (27 रन पर तीन विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (45 रन पर तीन विकेट) ने तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि संदीप शर्मा (25 रन पर दो विकेट) ने दो विकेट हासिल किए।

रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा (12) ने पहले ओवर में बोल्ट की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन अंतिम गेंद को हवा में लहराकर टॉम कोहलर-कैडमोर को कैच दे बैठे। त्रिपाठी ने रविचंद्रन अश्विन पर तीन चौकों और एक छक्के से शुरुआत की। उन्होंने बोल्ट की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका जड़ा लेकिन अगली बाउंसर पर शॉर्ट थर्ड मैन पर युजवेंद्र चहल को कैच दे बेठे। त्रिपाठी ने 15 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और दो छक्के मारे। बोल्ट के इसी ओवर में ऐडन मार्कराम (01) भी शॉर्ट थर्ड मैन पर चहल के हाथों लपके गए। हेड ने संदीप पर दो चौकों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 68 रन तक पहुंचाया।

हेड ने आवेश का स्वागत लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ किया जबकि क्लासेन ने चहल पर छक्का जड़ा। हेड हालांकि इसके बाद संदीप की गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर अश्विन के हाथों में खेल गए। उन्होंने 28 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके और एक छक्का मारा। सनराइजर्स के रनों का शतक 11वें ओवर में पूरा हुआ। आवेश ने नितीश कुमार रेड्डी (05) को शॉर्ट थर्ड मैन पर चहल के हाथों कैच कराके सनराइजर्स को पांचवां झटका दिया और फिर अगली गेंद पर अब्दुल समद (00) को बोल्ड किया। क्लासेन ने एक छोर संभाले रखा।

हेड की जगह इंपेक्ट खिलाड़ी के रूप में उतरे शाहबाज अहमद ने अश्विन पर छक्का जड़ा। क्लासेन ने बोल्ट की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया और फिर एक रन के साथ 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। संदीप ने हालांकि सटीक यॉर्कर पर क्लासेन को बोल्ड करके उनकी पारी का अंत किया जिससे सनराइजर्स की टीम अंतिम दो ओवर में 12 रन ही बना सकी।